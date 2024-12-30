Karabük'te referandumla ayrılan köyün ilk muhtarı belli oldu

Cemal Ovası köyü, Zopran köyüne bağlı Göklen Mahallesi’nin 9 Temmuz 2023’te yapılan referandum sonucunda ayrılmasıyla kuruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 26 Temmuz 2024 tarihinde verdiği onayla resmi olarak "Cemal Ovası" adını alan köy, Karabük’ün 278. köyü olarak kayıtlara geçti.

Cemal Ovası'nın köy statüsüne kavuşmasının ardından, köy halkı dün ilk kez sandık başına giderek muhtarlarını seçti.

Cemal Ovası köyünde toplamda 171 seçmen bulunuyor. Dün yapılan muhtarlık seçimlerinde, köyün ilk muhtarı olmak için Hayri Çalışkan ve 58 yaşındaki Sezgin Urfa yarıştı. Seçmenler, köy konağında kurulan sandıkta oy kullanarak tercihlerini belirledi.

153 seçmenin oy kullandığı seçimde, Hayri Çalışkan 88 oy alarak muhtar seçildi. Rakibi Sezgin Urfa ise 62 oyda kaldı. Seçimde 3 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlara göre, Cemal Ovası köyünün ilk muhtarı Hayri Çalışkan oldu. Seçim sonuçlarını öğrenen köylüler, zaferi kutlayan Çalışkan’ı tebrik etti.

HAYRİ ÇALIŞKAN: "HİZMET İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Seçim sonucunun ardından açıklamalarda bulunan yeni muhtar Hayri Çalışkan, “Bu görevi, köyümüzün daha iyi bir geleceğe sahip olması için kabul ettim. Tüm köylülerimizle birlikte, Cemal Ovası’nın gelişmesi ve refahı için elimizden geleni yapacağız. Bizi bu göreve layık gören köylülerimize teşekkür ediyorum ve hep birlikte daha güzel bir köy için çalışacağımıza inanıyorum” dedi.

KÖY HALKI SEÇİMDEN MEMNUN

Seçime katılan köylüler ise demokratik bir ortamda, kendilerine en yakın gördükleri adayı seçtiklerini belirttiler. Cemal Ovası köyünde yapılan ilk muhtarlık seçimlerinin, köyün geleceği için önemli bir adım olduğunu ifade eden köylüler, seçim sürecinin huzur içinde geçtiğini vurguladılar.

Cemal Ovası köyünün ilk muhtarı olarak göreve başlayan Hayri Çalışkan, köydeki altyapı, sağlık hizmetleri, eğitim gibi temel ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarına başlayacak.

171 seçmenli köydeki seçim süreci, köy halkının birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinin bir göstergesi oldu.