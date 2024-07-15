Karabük'te sıcak saatler. Öfkeden gözü döndü ateş açtı

Öfkeden gözü döndü ateş açtı

Karabük'te, şehrin en yoğun caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi'nde şans oyunları hizmeti veren bir büfede sabah saatlerinde meydana gelen olayda Musa D., iddiaya göre yaklaşık 50 bin TL kaybetti.

Kaybettiği parayı hazmedemeyen Musa D., büfenin önünde belinden çıkardığı tabanca ile ateş açarak kaçtı. Olay sırasında büfe işletmecisi Mustafa Orhan, cadde üzerindeki bir polis memuru ve bazı vatandaşlar Musa D.'yi kovalamaya başladı ve kaçan şahıs, olay yerine yakın bir alışveriş merkezinde yakalandı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olay sırasında büfe işletmecisi, eşi ve çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, iş yerine üç kurşun isabet etti. Musa D., tabancası ile birlikte gözaltına alınarak Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şans oyunlarında yaklaşık 50 bin TL kaybetmesinin ardından bu olayı gerçekleştiren Musa D.'nin anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Musa D.'nin büfe önünde ekrandan futbol oyunu takip ederken birkaç kez beline elini attığı ve ardından tabancasını çıkararak 3-4 el ateş edip kaçtığı anlar net bir şekilde görüldü.