Karabük'te yapılan ihbar Jandarmayı harekete geçirdi

Kaynak: İHA
Karabük'te yapılan ihbar Jandarmayı harekete geçirdi
Karabük'te kaçak kazı ihbarı sonrasında 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerini harekete geçiren olay, ilçeye bağlı Kuzyakahacılar köyünde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde 2 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 adet fener, 3 adet kazma, 6 adet plastik kova, 4 adet ahşap kazma sapı, 2 adet branda, 10 metre halat, 2 adet manivela, 3 adet murç, 30 adet boş çuval, 1’er adet balta, tornavida, balyoz, çekiç, küçük kürek, el testeresi, büyük kürek ve levye ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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