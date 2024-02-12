Karabük'te zehir tacirlerine operasyon

Kaynak: İHA
Karabük'te zehir tacirlerine operasyon
Karabük’te polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde il merkezinde bulunan 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, N.M ve M.E.B isimli şahıslar gözaltına alındı ve bin 162 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı.

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