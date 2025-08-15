Karabük’te zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karabük’te zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı

Karabük’te zincirleme meydana gelen kazada üç otomobil çarpıştı. Biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ö. idaresindeki 06 BS 1815 plakalı otomobil ile E.C. idaresindeki 34 NAD 647 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen 34 NAD 647 plakalı otomobil, park halinde bulunan ve içindekilerin indiği sırada 78 ABK 905 plakalı otomobile çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 34 NAD 647 plakalı otomobilin sürücüsü E.C. ile yanındaki Ş.Ç. ve C.C. (11) yaralandı.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

