Karaciğer kanseri alarm veriyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Karaciğer kanseri vakalarının 2050’ye kadar %75 artabileceği öngörüledi. Dünya genelinde karaciğer kanseri vakaları hızla artıyor ve uzmanlar, bu tehlikeli yükselişi durdurmak için acil önlem çağrısında bulundu.

Son bilimsel araştırmalar, karaciğer kanserinin 2050 yılına kadar %75 oranında artarak yılda 1,52 milyon vakaya ulaşabileceğini ortaya koydu.

Obezite, alkol tüketimi ve hepatit virüsleri gibi önlenebilir risk faktörlerine dikkat çeken uzmanlar, erken teşhis ve yaşam tarzı değişiklikleriyle milyonlarca hayatın kurtarılabileceğini vurguladı.

LANCET’TEN ÇARPICI RAPOR: 15 MİLYON HAYAT KURTARILABİLİR

Lancet Kanser Komisyonu’nun raporuna göre, karaciğer kanseri vakalarının beşte üçü önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor.

Baylor College of Medicine’dan Dr. Hashem El-Serag, “Erken teşhis ve etkili tedavi planlarıyla bu yükselişi durdurmak mümkün. Ancak bu, küresel bir farkındalık ve koordineli çaba gerektiriyor” dedi.

Raporda, 2022’de 870 bin olan karaciğer kanseri vakalarının, mevcut trendler devam ederse 2050’de 1,52 milyona ulaşacağı öngörüldü.

Alkol tüketiminin 2050’ye kadar karaciğer kanseri vakalarının %21’ini oluşturacağı belirtilirken, obeziteye bağlı metabolik-disfonksiyon ilişkili steatohepatit (MASH) kaynaklı vakaların da ciddi bir artış göstereceği vurgulandı.

RİSK FAKTÖRLERİ MERCEK ALTINDA

Karaciğer kanserinin en yaygın nedenleri arasında kronik hepatit B ve C enfeksiyonları, siroz, aşırı alkol tüketimi ve karaciğer yağlanması yer aldı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden gastroenteroloji uzmanı Dr. Tinsley Harrison, “Hepatit B aşısı ve hepatit C tedavisi, karaciğer kanseri riskini dramatik bir şekilde azaltabilir. Buna ek olarak, alkol tüketimini sınırlamak ve sağlıklı kiloyu korumak hayati önem taşıyor” açıklamasında bulundu.

Özellikle aflatoksin gibi toksinlere maruz kalma ve obezite, karaciğer hücrelerinde DNA hasarına yol açarak kanser riskini artırdı.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Karaciğer kanseri, erken evrelerde genellikle belirti vermiyor ve bu da teşhisi zorlaştırıyor. İlerleyen evrelerde ise karın ağrısı, sarılık, iştahsızlık, kilo kaybı ve halsizlik gibi belirtiler ortaya çıktı.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nden Prof. Dr. Koray Acarlı, “Risk grubundaki bireylerin düzenli ultrason ve kan testleriyle takip edilmesi, erken teşhisi mümkün kılabilir. Alfa fetoprotein (AFP) testi ve görüntüleme yöntemleri, tümörlerin saptanmasında kritik bir rol oynuyor,” diyor. Erken teşhis edilen vakalarda cerrahi müdahale veya karaciğer nakli, tam iyileşme şansını artırıyor.

TEDAVİ VE ÖNLEME İÇİN YENİ UMUTLAR

Karaciğer kanseri tedavisinde cerrahi rezeksiyon, ablasyon, embolizasyon, kemoterapi ve immünoterapi gibi yöntemler kullanılıyor. Ancak uzmanlar, önlemenin tedaviden daha etkili olduğunu vurguladı.

New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışma, semaglutide gibi ilaçların MASH tedavisinde etkili olabileceğini ve karaciğer kanseri riskini azaltabileceğini gösterdi. Ayrıca, Lancet Komisyonu, alkol için minimum fiyat politikaları, uyarı etiketleri ve reklam kısıtlamaları gibi önlemlerle alkole bağlı vakaların azaltılabileceğini önerdi.

UZMANLARDAN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Dr. El-Serag, “Hepatit B aşısı, hepatit C tedavisi, alkol tüketiminin azaltılması ve obeziteyle mücadele, karaciğer kanserini önlemede en etkili araçlar. Bugün atacağımız adımlar, 2050’ye kadar 15 milyon ölümü önleyebilir” dedi.

Uzmanlar, bireylerin sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve alkol-sigara tüketiminden kaçınarak riski azaltabileceğini belirtti. Ayrıca, karaciğer yağlanmasını önlemek için Akdeniz diyeti gibi lifli ve sebze ağırlıklı beslenme önerildi.

FARKINDALIK VE ERKEN MÜDAHALE

Karaciğer kanseri, dünya genelinde kanser ölümlerinde üçüncü sırada yer alıyor ve bu tehlikeli artış, acil eylem gerektirdi.

Uzmanlar, bireylerin belirtilere karşı dikkatli olmalarını ve risk faktörlerini en aza indirmek için yaşam tarzı değişiklikleri yapmalarını önerdi.

Erken teşhis ve önleyici adımlarla, bu ölümcül hastalığın önüne geçmek mümkün.