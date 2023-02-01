Karaciğer yağlanması nasıl anlaşılır?  Karaciğer yağlanmasına hangi besinler iyi gelir?

Karaciğer yağlanması (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD) genellikle fazla kilo, yüksek tansiyon, diyabet gibi sağlık sorunlarının bir sonucu olarak ortaya çıktığı bildirildi.

Ancak, bazen belirtileri olmayabilir ve ancak rutin tıbbi muayeneler sırasında fark edileceği biliniyor.

Belirtiler şu şekilde:

-Ağrı veya rahatsızlık sağ alt kadranda

-Yorgunluk ve halsizlik

-Şişkinlik

-Kabızlık

-Anormal kilo kaybı

Karaciğer yağlanmasının önlenmesi veya tedavisi için sağlıklı bir diyet önemlidir. Aşağıdaki gıdalar karaciğer sağlığı için yararlıdır:

-Bahçe sebzeleri (domates, biber, brokoli vb.)

-Meyve (elma, portakal, greyfurt vb.)

-Tam buğday ekmek ve tam buğday tahıllar

-Bütün proteini (tavuk, baklagil, tofu vb.)

-Omega-3 zengin deniz ürünleri (ton, somon, sardalya vb.)

Aynı zamanda, alkol kullanımını azaltmak ve egzersiz yapmak da karaciğer yağlanması riskini azaltabilir.

Doktorunuzla konuşun ve tedavisi için en uygun yolu belirleyin.

