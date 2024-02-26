Karaciğeri kuvvetlendiriyor. Sarılıkta faydalıdır. İşte faydalarıyla göz dolduran ot

Şifalı otlar, doğal gıdaların giderek daha çok tercih edilmesiyle birlikte ilgi görüyor. Ancak şifalı otların faydalarından yararlanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurun.

Turp, karaciğer sağlığı ve sarılık tedavisinde etkili bir ot olarak öne çıkıyor.

Turp nedir?

Turp, turpgiller familyasına ait, yaprakları karşılıklı dizilmiş, çiçekleri beyaz, sarı ya da mor renkli ve salkım şeklinde olan bir bitkidir.

Meyvesi acı ve etli bir yapıya sahiptir. Beyaz, kırmızı, kara, yaban ve bayır turpu gibi çeşitleri bulunur. C vitamini, kükürt ve iyot içerir.

Turpun sağlığa faydaları şunlardır:

Böbreklerdeki mikropları temizler. Kum ve taşların atılmasına destek olur.

Karaciğeri güçlendirir. Karaciğer şişkinliğini azaltır. Sarılığa iyi gelir. Safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.

Romatizma, siyatik, bel ağrısı gibi rahatsızlıklarda fayda sağlar. Astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarında fayda sağlar. Öksürüğü hafifletir. Kabızlığı önler.

Diş etlerini güçlendirir. İdrar söktürücü etkisi vardır. Uyumadan önce bir bardak turp suyu içmek, uykunun kalitesini artırır.