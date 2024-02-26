Karaciğeri kuvvetlendiriyor. Sarılıkta faydalıdır. İşte faydalarıyla göz dolduran ot

Erhan Songür
Karaciğeri kuvvetlendiriyor. Sarılıkta faydalıdır. İşte faydalarıyla göz dolduran ot
Karaciğeri kuvvetlendiren, sarılıkta faydalan göz dolduran ot olarak turp dikkat çekti.

Şifalı otlar, doğal gıdaların giderek daha çok tercih edilmesiyle birlikte ilgi görüyor. Ancak şifalı otların faydalarından yararlanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurun.

Turp, karaciğer sağlığı ve sarılık tedavisinde etkili bir ot olarak öne çıkıyor.

Turp nedir?

Turp, turpgiller familyasına ait, yaprakları karşılıklı dizilmiş, çiçekleri beyaz, sarı ya da mor renkli ve salkım şeklinde olan bir bitkidir.

Meyvesi acı ve etli bir yapıya sahiptir. Beyaz, kırmızı, kara, yaban ve bayır turpu gibi çeşitleri bulunur. C vitamini, kükürt ve iyot içerir.

Turpun sağlığa faydaları şunlardır:

Böbreklerdeki mikropları temizler. Kum ve taşların atılmasına destek olur.

Karaciğeri güçlendirir. Karaciğer şişkinliğini azaltır. Sarılığa iyi gelir. Safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.

Romatizma, siyatik, bel ağrısı gibi rahatsızlıklarda fayda sağlar. Astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarında fayda sağlar. Öksürüğü hafifletir. Kabızlığı önler.

Diş etlerini güçlendirir. İdrar söktürücü etkisi vardır. Uyumadan önce bir bardak turp suyu içmek, uykunun kalitesini artırır.

İlgili Haberler
Ruhi sıkıntıları gideriyor. Mide tembelliğine iyi geliyor. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu
Yanıkların sebep olduğu sancıları kesiyor. Şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor
Öksürük bronşit ve astımda faydalıdır. Şifa saçan otun faydaları göz doldurdu
Uyumadan önce yenen dereotunun mucize faydaları ortaya çıkıyor
Son Haberler
Milyonlarca liralık altın çalan kuyumcu hırsızları tutuklandı Gündem
Milyonlarca liralık altın çalan kuyumcu hırsızları tutuklandı
Dolar haftaya nasıl başladı? Ekonomi
Dolar haftaya nasıl başladı?
Dışişleri’nden ‘Hocalı Katliamı'nı anma mesajı Gündem
Dışişleri’nden ‘Hocalı Katliamı'nı anma mesajı
Papua Yeni Gine Kinası'nın TL'den değerli olmasına vatandaş böyle tepki gösterdi Ekonomi
Papua Yeni Gine Kinası'nın TL'den değerli olmasına vatandaş böyle tepki gösterdi
Son dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük Gündem
Son dakika... Elazığ'da maden ocağında göçük
Samsun'da bin 298 adet sentetik ecza ele geçirildi Yerel Haberler
Samsun'da bin 298 adet sentetik ecza ele geçirildi
Karısının köylü yanlarını açıkladı. Genç kadın hepsini kabul etti Magazin
Karısının köylü yanlarını açıkladı. Genç kadın hepsini kabul etti