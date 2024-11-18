Karadağ maçı hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: Maçkolik
Karadağ maçı hazırlıkları tamamlandı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kayseri'de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra basına kapalı devam etti.

Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, çalışmada yer almadı.

Maçkolik'teki habere göre A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'den Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek.

Niksic Şehir Stadı'nda oynanacak Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak.

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