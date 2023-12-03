Karadağ'da 15 gün süren nüfus sayımı yapılacak

Karadağ'da bugün başlayan nüfus sayımının 15 gün süreceği açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karadağ'da 15 gün süren nüfus sayımı yapılacak

Karadağ İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, bugün başlayan nüfus sayımının 15 gün devam edeceği ifade edilerek, görevlilerin her gün yerel saatle 08.00-20.00'de sahada olacağı belirtildi.

Gerekli görülmesi durumunda nüfus sayımının birkaç gün daha uzatılabileceğine işaret edilen açıklamada, ülkede oturum izni bulunan yabancıların da sayıma dahil edileceği aktarıldı.

Bu arada, Karadağ'da nüfus sayımının yapılması 30 Kasım için planlanmış, ancak yeni hükümetin kurulamamış olması ve muhalefetin sayımı boykot edecekleri söylemleri nedeniyle ertelenmişti.

31 Ekim'de kurulan yeni hükümetle Başbakan Milojko Spajic, nüfus sayımının 3 Aralık Pazar günü başlayacağını duyurmuştu.

Karadağ'da en son 12 yıl önce yapılan nüfus sayımında ülke nüfusu yaklaşık 620 bin olarak belirlenmişti.

Son olarak 2011'de yapılan nüfus sayımı verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 72,07'sini Ortodokslar, yüzde 19,11'ini Müslümanlar ve yüzde 3,44'ünü ise Katoliklerin oluşturduğu kaydedilmişti.

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