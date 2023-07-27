Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda kayalıklara tel çeken vinç alev alev yandı

DHA'nın haberine göre; Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, vinçte maddi hasar oluştu.

Kayalara tel çeken vinç yanmaya başladı

Olay, akşam saatlerinde Mesudiye ilçesinden geçen Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda meydana geldi. Yola kaya düşmesini önlemek için özel bir firmaya ait vinç, kayalıklara tel örgü çekiyordu. Ancak 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle sürtünme sonucu kıvılcımlar çıktı. Kıvılcımların vinci tutuşturmasıyla yangın başladı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, vinçte maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.