Karadeniz derbisinde 48. randevu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 8. haftasında oynanacak olan Karadeniz derbisinde yarın sahasında Yılport Samsunspor’u konuk edecek.

Bir yıl aranın ardından; Yeşil Mavililer, yeniden yükseldiği Trendyol Süper Lig’de, ligin ilk maçında Adana Demirspor’a deplasmanda mağlup olduktan sonra; çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak, 5 haftadır yenilmemezlik unvanını sürdürmüştü.

Bu seriyi yakaladıktan sonra, geçen hafta İstanbul’da Fenerbahçe’ye farklı mağlup olarak, bu serisi sona eren Atmacalar, ligde henüz galibiyetle tanışamayan ve bir beraberlikle ligin dibine demir atan Yılport Samsunspor’u yarın konuk ediyor.

Pazar günü saat 13:30'da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, Kayseri Bölgesi’nden Abdülkadir Bitigen yönetecek.

İstanbul Bölgesi’nden Erdem Bayık ile Ordu Bölgesi’nden Samet Çavuş’un yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın 4. hakemi ise yine İstanbul Bölgesi’nden Çağdaş Altay.

Ç.Rizespor’da, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Muhammet Taha Şahin, Samsun karşısında kadroda yer almayacak.

Yarınki 90 dakikanın ev sahipliğini yapacak olan Çaykur Rizespor; Süper Lig’de, 11 puanla 8. sırada yer alırken, Kırmızı Beyazlılar ise bir puanla son sırada bulunuyor.

48. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Yılport Samsunspor, daha önce toplam 47 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 14’ünü Çaykur Rizespor, 18’ini ise Yılport Samsunspor kazanırken , 15 maçta taraflar sahadan berabere ayrıldı.

Rize’de oynanan 25 maçın ise 10’unu Ç.Rizespor, 7’sini Y.Samsunspor kazandı.

Şirinler, Rize’deki son galibiyetini 19 Aralık 2010’da, 1. Lig mücadelesinde 1-0'lık sonuç ile elde etmişti. Süper Lige ise 11 yıllık aradan sonra bu sezon yeniden dönmüştü.

Bugün deplasman yolculuğuna çıkacak olan Kırmızı Beyazlılar’da; teknik direktör konusu ise henüz daha netleşmedi. Yarın, takımın başında yine, yardımcı antrenör Emre Bayraktar görev yapacak.