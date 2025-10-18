Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasman yasağı kararının gölgesinde nefes kesen Karadeniz derbisini 2-1 kazandı. Maçta Onana'nın kalesine astığı Trabzonspor atkısı dikkat çekti.

DEPLASMAN YASAĞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Rize İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından bordo-mavili taraftarların stadyuma alınmaması kararlaştırılmış, biletlerin satışa çıkarıldıktan kısa süre sonra tükenmesine rağmen yasağın getirilmesi Trabzonspor camiasında tepkiyle karşılanmıştı.

COŞKULU UĞURLAMA, DUYGUSAL ANLAR

Bugün saat 14.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden Rize’ye hareket eden Trabzonspor kafilesi, taraftarlarının yoğun ilgisiyle uğurlandı.

Uğurlama sırasında bir taraftar, elindeki Trabzonspor atkısını Teknik Direktör Fatih Tekke ve kaptan Stefan Savic’e uzatarak bu atkının Rize deplasmanında tribüne asılmasını istedi. Atkı, daha sonra kaleci Andre Onana tarafından koruduğu kalenin ağlarına asıldı.

ATKIYI BOYNUNA TAKTI, TARAFTARA GÖSTERDİ

Maç sonu Stefan Savic, Onana’nın kale filesine astığı bordo-mavili atkıyı alıp boynuna taktı ve Rizespor taraftarlarına gösterdi. Bu an, Trabzonspor taraftarları arasında sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.