Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin kuvvetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

KAYNAK: DHA
Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi

Bakan Yerlikaya, 'X' hesabından yaptığı açıklamada:

“Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle:

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi.

- Defterdarlık Zarar Tespit Gurubunca yapılan zarar tespitlerinde şu ana kadar 54 konut ve 226 işyeri zarar gördü.

- AFAD İl Müdürlüğünce yapılan etüdlerde heyelandan 10 konutun etkilendiği, 1 konutun kalıcı olarak boşaltıldığı ve 9 konut için önlem alınmasına dair rapor hazırlandı.

- Tarım İl Müdürlüğünce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesinin zarar gördü.

Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi.

4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli’sinde AFAD Gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor.

Karadeniz Ereğli’sindeki hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

AFAD Gönüllülerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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