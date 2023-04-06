Karadeniz Ereğli, EMITT 2023’te tanıtılacak

ANKA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen EMITT 2023, 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. Kdz. Ereğli Belediyesi, 7. Salon 7411 numaralı stantta kentin kültürel ve tarihi değerlerini tanıtacak; katılımcılara Ereğli’yi özgü ürünlerden fındık ve Osmanlı çileği reçeli ile tanıtım broşürlerini dağıtacak.



Her yıl 45 bine yakın sektör temsilcisi ile dünyadan çeşitli seyahat şirketlerinin katıldığı fuarda, Ereğli standını ziyaret eden konuklara Kdz. Ereğli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz ve görevli ekipler tarafından şehir hakkında bilgilendirmelerde bulunulacak.



