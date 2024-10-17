Karadeniz Ereğli’de trafik kazası; 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karadeniz Ereğli’de trafik kazası; 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay, Orhanlar Mahallesi İhsan Öncel Caddesi'nde meydana geldi.

Y.C.P. yönetimindeki araç ile H.A.'nın kullandığı araç çarpıştı. Kazada H.A. yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı. H.A.'nın bir ay önce ameliyat olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutulacağı öğrenildi. Diğer sürücü Y.C.P. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karadeniz Ereğli’de trafik kazası; 1 yaralı

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