Karadeniz fıkrası gibi tabela astı! Gören gülme krizine giriyor

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Çiftekavak mahallesinin muhtarı Varol Akay, mahallede trafiği rahatlatmak adına ilginç bir yöntem uyguladı.

Mahallede tek şeritli yoldan dolayı sorun yaşanınca alternatif bir yol yapıldığını belirten Akay, yeni yapılan yola rağmen vatandaşların yine eski yolu kullanmaya devam ettiğini gördü. Akay, bu durumu çözmek için yol ayrımına ‘Mahallenin devamı’ yazılı tabela astı.

"TABELAYI YAPTIRMAK DA HİÇ ZOR OLMADI"

Astığı tabela sayesinde vatandaşların alternatif yolu kullanmaya başladığını ifade eden Çiftekavak mahallesi muhtarı Akay, “Biz burada yeni bir yol yaptık. Mahalleye yeni gelenler tabela asılmadan önce hep eski yolu kullanıyorlardı. Burada trafik sıkışmaları oldu. Biz de 'Bu sefer ne yapalım' diye düşündük. Özellikle mahalle sakinleri çok şikâyet ettiler. Ben de düşündüm taşındım, bir tabela yaptıralım dedim. ‘Mahallenin devamı’ diye tabela yaptırdık. Bizde rahatladık. Tabelayı yaptırmak da hiç zor olmadı, hemen gittim yazdırdım. Herkesin de hoşuna gitti. Tabelayı görenlerin hoşuna gidiyor. Fotoğraf bile çektiriyorlar. Zorda kaldığımız zaman sıkıntıları çözüyoruz” dedi.

"İNSANLARA MAHALLENİN DEVAMINI GÖSTERİYOR"

Tabelanın bilen için güzel olduğunu belirten Turan Erdem, “Bilmeyen biri tereddütte olur. Sağımızı da bilmiyoruz. Solumuza da bilmiyoruz. İnsanlara mahallenin devamını gösteriyor. Benim de buradan anladığım diğer yoldan ileriye doğru yol yok” açıklamasında bulundu.