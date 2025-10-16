Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi Rize İl Spor Güvenlik Kurulu, deplasman tribününe bordo mavili taraftarların alınmaması yönünde karar aldı.

DEPLASMAN YASAĞI BİLET JESTİNİ GÖLGEDE BIRAKTI

Rizespor'un deplasman tribünü biletlerini 53 TL'den satışa sunarak Trabzonspor'a jest yapmasına rağmen alınan bu karar sosyal medyada büyük tepki çekti.

"YASAK DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ"

Alınan bu karar sonrası Trabzonspor taraftar gruplarından ortak paylaşım geldi.

Yapılan paylaşımda, "Yeter artık! Her sezon aynı bahane, aynı haksızlık… En çok deplasman yasağına maruz kalan taraftar yine Trabzonspor taraftarı… Tüm Trabzonspor tribün grupları olarak tek ses, tek yürek diyoruz: Yasak değil, adalet istiyoruz!" ifadeleri kullanıldı.