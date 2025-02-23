Karadeniz Sahil Yolu'nda bozulan aracı trafik polisleri itti

Rize'nin Pazar ilçesinde, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik aksadı. Şiddetli kar yağışı, zaman zaman yolun tamamen kapanmasına neden oldu.

POLİSLER ARACI İTEREK SÜRÜCÜYE YARDIMCI OLDU

Rize'nin Soğuksu Mahallesi mevkiinde bir aracın yolda kalması sonucu, sürücü araçtan çıkamayarak yardım istedi.

Bölgedeki trafik polisleri, yol güvenliğini sağlamak ve trafiği aksatmamak amacıyla aracı itmeye başladı. Polislerin bu anları vatandaşlar tarafından görüntülendi.