Karadeniz tatilinde selfie çekerken hayatını kaybetti

Kaynak: Patronlardünyası
Karadeniz tatilinde selfie çekerken hayatını kaybetti
Karadeniz sahiline tatil için giden Rus turist selfie çekerken şekilde yaşamını yitirdi.

Rusya'da yaşayan 39 yaşındaki güzellik uzmanı Inessa Polenko, tatil için Gürcistan'a gitti.

Polenko, deniz kenarında selfie çekmek için bir uçurumun kenarına giderek bariyerleri atlayınca dehşet verici anlar yaşandı.

Kafkas dağlarının eteklerindeki sahil kenti Gagra'da tatil yapan Polenko, manzara seyir alanında daha iyi bir fotoğraf çekmek için uçurumun kenarına yaklaştı.

Fakat Polenko, istediği pozu çekemeyince genç kadın bariyerleri aşmaya çalıştı.

O esnada dengesini kaybeden genç kadın 50 metreden aşağı düştü.

Deniz kenarına düşen ve hareketsiz kalan kadının son anları etraftaki kameralara yansıdı.

Olay yerine intikal ekipler kadının düşmesine rağmen hayatta kaldığını açıklasa da hastaneye kaldırılan Polenko'nun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Plenko, Moskova ve Soçi'de güzellik alanında çalışırken aynı zamanda dünyayı gezip sosyal medya hesabından paylaşıyordu

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