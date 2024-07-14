Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Giresun açıklarında olan depremin 9.4 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Giresun Üniversitesi Afet Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cin, bu depremin hasara yol açmayacağını belirtti. Cin, "Rasathane verilerine göre Giresun açıklarında 9.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Giresun sahil kesimlerinde hissedildi. Ancak bu sarsıntı, Kuzey Anadolu fay hattından bağımsız olarak gerçekleşti. Giresun'un Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinin risk altında olduğu asıl yıkıcı Kuzey Anadolu fay hattıyla ilgisi yok. Bugünkü sarsıntı, Karadeniz'de zaman zaman meydana gelen kırılmalardan biridir. Bu tamamen Kuzey Anadolu fay hattından bağımsızdır ve endişe edilecek bir durum yoktur" dedi.