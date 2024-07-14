Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de saat 12.23'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Giresun açıklarında olan depremin 9.4 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Giresun Üniversitesi Afet Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cin, bu depremin hasara yol açmayacağını belirtti. Cin, "Rasathane verilerine göre Giresun açıklarında 9.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Giresun sahil kesimlerinde hissedildi. Ancak bu sarsıntı, Kuzey Anadolu fay hattından bağımsız olarak gerçekleşti. Giresun'un Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinin risk altında olduğu asıl yıkıcı Kuzey Anadolu fay hattıyla ilgisi yok. Bugünkü sarsıntı, Karadeniz'de zaman zaman meydana gelen kırılmalardan biridir. Bu tamamen Kuzey Anadolu fay hattından bağımsızdır ve endişe edilecek bir durum yoktur" dedi.

Son Haberler
Saman balyası yüklü tır alev alev yandı Yerel Haberler
Saman balyası yüklü tır alev alev yandı
Yan bakma tartışmasında bıçaklı saldırıya uğradı Yaşam
Yan bakma tartışmasında bıçaklı saldırıya uğradı
Yunuslardan 5 noktaya operasyon. 2 kişi yakalandı Yerel Haberler
Yunuslardan 5 noktaya operasyon. 2 kişi yakalandı
Trump’a suikast sonrası Japonya’dan çağrı Dünya
Trump’a suikast sonrası Japonya’dan çağrı
Terör operasyonunda 9 tutuklama Gündem
Terör operasyonunda 9 tutuklama
Gaziantep Yunan Batman'i getirdi Spor
Gaziantep Yunan Batman'i getirdi
Sokak köpeği trafik kazasına neden oldu Gündem
Sokak köpeği trafik kazasına neden oldu