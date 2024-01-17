Karadeniz’de alarm veren salgın açıklandı. Profesör uyarılarını açıkladı

Prof. Dr. Salih Can Çelik, Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı grip vakalarında artış olduğunu söyledi.

Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik, “Karadeniz'de domuz gribi vakaları artıyor, dikkatli olun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çelik, grip vakalarının yarısının H1N1 virüsü kaynaklı olduğunu belirterek, “Bazı birimlerde bu oran yüzde 70'lere kadar çıkıyor” dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, grip şüphesiyle hastanelere başvuruyor. Hastanelerde yapılan testler sonucunda ise vakaların yüzde 50'sinin domuz gribi dediğimiz H1N1 virüsü taşıdığı ortaya çıkıyor.

Prof. Dr. Çelik, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'de son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle tüm sağlık kuruluşlarında vaka sayısının arttığını bildirdi.

Bu yıl ağırlıklı olarak influenza virüsünün H1N1 tipinin görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Çelik, "Son günlerde özellikle Türkiye'de ve daha çok Karadeniz Bölgesi'nde üst solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle hastanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında bir vaka yoğunluğu var. Bu yoğunluk hastanelerde ciddi sıkıntılara yol açıyor. Gözlemlediğimiz üst solunum yolu enfeksiyonlarında RSV, influenza ve koronavirüs daha çok saptanıyordu. Bu yıl ise daha çok influenza virüsünün H1N1 tipini saptıyoruz. Maalesef bu yıl özellikle H1N1 vakaları ağır geçiyor. Bu yüzden öksürük, ateş, yaygın vücut ağrısı gibi ilk belirtiler ortaya çıktığında vatandaşlarımız, en kısa sürede birinci basamak sağlık kuruluşu olan aile hekimlerine müracaat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

'HASTA OLAN VATANDAŞLARIMIZ MASKE TAKSIN'

Hasta olan vatandaşların maske takarak toplum içinde dolaşmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Çelik, "Sayısal olarak verileri net vermek ancak gelecek yıl mümkün olacak. Çünkü farklı birimlerden farklı şekilde şu an veriler alıyoruz. Bazı birimlerde yüzde 70'lere varan oranlarda, bazı birimlerde yüzde 40-50'lere varan oranda domuz gribi dediğimiz vakalar tespit ediliyor. Ama vakaların yarısı viral olarak domuz gribi dediğimiz vakaları oluşturuyor. Eskiden tüm topluma maske takın diyorduk. Şimdi ise özellikle hasta olan vatandaşlarımızın maske ile gezmelerini ve çevrelerindekilere hastalığı bulaştırmamalarını öneriyorum. Bir koronavirüs pandemisi ya da salgını söz konusu değil ama tüm vakalar ağır geçiyor. Özellikle kronik hastalığı olanlar da, diyabeti, hipertansiyonu olan ya da evde bakıma muhtaç olan hastalarımıza bu virüsler bulaşırsa ölümcül vakalarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DÜZENLİ BESLENME VE UYKU'

Prof. Dr. Çelik, vatandaşların düzenli beslenme ve uyku ile hastalıklardan korunabileceğini de söyleyerek, şöyle devam etti:

"Yapılması gerekenler neler? Her zaman şunu söylüyorum; sağlıklı yaşamı ve yaşam tarzı değişikliklerini vücudumuzun artık algılaması ve bunu bilinçli bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Yaşam tarzı değişikliği dediğimiz nedir? Sağlıklı beslenme, günde 3 öğün. Ana öğün olarak 2 öğün, ara öğün olarak beslenmek. Bol sıvı tüketmek ve düzenli bir uyku. Uyku uyumayan insanlar sabah kalktıklarında eğer dinç değillerse, vücutları bağışıklık sistemi açısından birçok virüse ve enfeksiyona karşı savunmasız olacaktır. O yüzden önemli olan doğru beslenme, düzenli uyku ve mümkünse vatandaşlarımızın haftada 3 gün ya da 4 gün sevdikleri bir sporu mutlaka yapmaları gerekiyor. Yaptıkları spor ruhsal durumlarına da çok iyi geleceği için bağışıklık sistemleri kuvvetlenecektir."

Hastanelerde randevu sorununu önlemek için vatandaşların önce aile hekimliklerine başvurması gerektiğini belirten Çelik, "Çünkü bu hastalarımız üst solunum yolu enfeksiyonu ile kulak burun boğaz, enfeksiyon, göğüs hastalıkları, dahiliye gibi birimlere başvuruyor ve daha öncelikli hastalıklarla hastaneye gelmesi gereken hastalarımızın da sırasını alıyor" açıklamasında bulundu.