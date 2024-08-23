Karadeniz'de batan teknenin kaptanı 12 gündür bulunamadı

11 Ağustos tarihinde Kastamonu’nun Cide ilçesindeki Gideros Koyu’nun 2 mil açıklarında tekne kaptanı Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunduğu 5 metrelik “Maviş” isimli fiber tekne, su alarak battı.

Teknedeki Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise kazanın 5. Gününde cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kaptan ise ekiplerin yaptığı tüm çalışmalara rağmen 12 gündür bulunamadı. AFAD, jandarma, deniz polisi arama çalışmalarını sonlandırırken Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bölgede sık sık devriye atacağı öğrenildi.