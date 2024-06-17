Karadeniz’de boğulan çocuğun cansız bedeni kıyıya vurdu

Kaynak: İHA
Karadeniz’de boğulan çocuğun cansız bedeni kıyıya vurdu

Çorum’dan Düzce’nin Akçakoca ilçesine bayram tatiline gelen ve denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kıyıya vurdu.

Çorum’dan Akçakoca’ya tatile gelen Kadir Kolcu ve ailesi bayramın birinci gününde Çayağzı plajında serinlemek için denize girdi.

Dalgalar yüzünden boğulma tehlikesi geçiren ailenin çığlıklarını duyan vatandaşlar 5 kişilik ailenin 4’ünü kurtararak denizden çıkardı.

aw229771-01.jpgAncak ailenin 16 yaşındaki oğlu İbrahim Kolcu denizden çıkarılamadı. Yaşanan gelişme üzerine yapılan ihbarla bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri denizde 16 yaşındaki çocuğu bulmak çalışmalar başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu İbrahim Kolcu’nun cansız bedeni denize girdiği yerin 100 metre ilerisinde sahile vurmuş halde bulundu.

Yapılan incelemlerin ardından İbrahim Kolcu’nun cansız bedeni morga kaldırıldı.

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