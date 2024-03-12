Karadeniz'de büyük tehlike! Nadir görülüyordu, çoğalmaya başladı

Boyları 22 santime kadar büyüyen ve ağları yırtması ile balıkçıların korkulu rüyası olan ‘mavi yengeçler’ Karadeniz’de ortaya çıktı.

Ege ve Akdeniz’de sıkça görülen ve balıkçıların ağına takılan mavi yengeçler, büyük kıskaçları ile ağları deliyor ve yakalanan balıkların denize kaçmasına neden oluyor.

Samsunlu balıkçılar, ekonomik açıdan zarara uğratan mavi yengeçleri son dönemde ağlarda sıkça gördüklerini ifade ederken, canlı olarak muhafaza ettikleri mavi yengeci tezgahta sergiliyor.

AĞLARIMIZA ZARAR VERİP, BALIKÇILARIMIZI ZARARA UĞRATIYOR"

Mavi yengeçlerin balıkçıların ağlarına zarar verdiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Bu canlı yengeç, 19 Mayıs açıklarında ufak kayıkçıların attığı ağdan çıktı. Normalde mavi yengeçler Karadeniz’de pek görünmezken, 1 yıldır ağlarda görülmeye başlandı. Görünüş itibariyle dikkat çeken yengeçler her ne kadar güzel olsa da ağlarımıza zarar verip, balıkçılarımızı zarara uğratıyor. Son dönemde Karadeniz’de neden bu kadar fazla olduklarını bilemiyorum” diye konuştu.