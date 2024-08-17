Karadeniz'de can pazarı. Aile güç bela kurtarılabildi: Kurtarma ekibi yaralandı

Ankara'dan Samsun'a gezmeye gelen Taş ailesi, Karadeniz'in güçlü akıntısına kapılarak hayati tehlike yaşadı. Baba Mehmet Taş (41), anne Elif Taş (40) ve çocukları Zehra (11), Nevra (7) ve Hümeyra Taş (5) denizin azgın dalgaları arasında mahsur kaldı.

Ailenin yardımına hızla koşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları, büyük bir çaba ile 5 kişiyi denizden çıkarmayı başardı. Can pazarının yaşandığı olayda, aile üyeleri derhal ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Ancak kurtarma çalışmaları sırasında 4 sahil güvenlik personeli ve 2 cankurtaran da dalgaların şiddetiyle kayalara çarparak yaralandı. Bu kişilerden 2 sahil güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, diğer 4 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi.

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