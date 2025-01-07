Karadeniz'de fındık ihracatında rekor artış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yazılı açıklamasında, 12 aylık dönemde Türkiye'den 127 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ifade etti.

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Eylül ayında başlayan fındık ihraç sezonunun da çok iyi bir açılış yaptığına değinen Arslantürk, fındık ihraç sezonunun ilk 4 ayında 135 bin 160 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 95 milyon 241 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandığını, gerçekleştirilen ihracatta; önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında miktar bazında yüzde 18 değer bazında ise yüzde 36 oranında bir artış yaşandığını belirtti.

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ZİRVE TRABZON'DA

Fındık ihracatı hakkında bilgi veren Arslantürk, 2024 yılının 12 aylık döneminde Trabzon'dan yapılan 95 bin 870 ton fındık ihracatı karşılığında 836 milyon 599 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında miktarda yüzde 17, değerde ise yüzde 58 oranında artış yaşandığını aktardı.

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Fındık ihracatında Trabzon ilinin 1'inci sırada yer aldığını kaydeden Arslantürk, 12 aylık dönemde toplam fındık ihracatının yüzde 32'lik kısmının tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

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GEÇEN SENEYE ORANLA 2 KATINA ÇIKTI

2024-2025 ihraç sezonunun ilk 4 ayında ise 36 bin 779 ton karşılığı 328 milyon 810 bin dolarlık ihracat yapıldığını ve önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 53, değerde ise yüzde 98 oranında artış yaşandığını ifade eden Arslantürk, "Bu büyük başarıya imza atarak ülkemize kazandırdıkları dövizi geçen seneye oranla neredeyse 2 katına çıkaran fındık ihracatçılarımızı ve üreticilerimizi gönülden tebrik ederiz" dedi.