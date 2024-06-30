Karadeniz'de şüpheli cisim! Tüm plajlar kapatıldı

Karadeniz Ereğli'de, denizde mayın olabileceği şüphesi üzerine, yerel yetkililer tarafından acil güvenlik tedbirleri devreye sokuldu. Sahil Güvenlik ve Kaymakamlık emriyle, Göktepe mevkiinde deniz yüzeyinden 60 metre uzaklıkta ve 5 metre derinlikte bulunan şüpheli nesne için imha çalışmaları başlatıldı. Bölge halkının güvenliği amacıyla, akşam 20.00 itibarıyla belediye plajı, Mervealtı Plajı, piknik alanları, Aqua Park ve civar alanlar geçici olarak kapatıldı ve denize giriş yasağı getirildi.

Güvenlik ekipleri, megafonlarla yapılan anonslarla vatandaşları uyararak, belirlenen bölgelerden uzak durmalarını istedi. Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü, Aqua Park'tan Mervealtı Plajı'na kadar olan yol güzergahında trafik akışını kontrollü bir şekilde sürdürüyor. Resmi makamlar, halkın alınan güvenlik önlemlerine riayet etmesini ve riskli bölgeye yaklaşmamalarını önemle hatırlatıyor. Şüpheli cismin karaya çıkarılıp güvenli bir şekilde imha edilmesi planlanırken, güvenlik güçlerinin gece boyunca bölgede gözetim yapacağı bildirildi.