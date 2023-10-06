Karadeniz’de Türk gemisi mayına çarptı. Ukraynalı yetkili açıkladı

Milli Gazete’nin Reuters’a dayandırdığı habere göre, Karadeniz'de Türk bayraklı bir kargo gemisi, Romanya açıklarında meydana gelen bir olay sonucunda hafif hasar aldı. Denizcilik ve güvenlik kaynakları, mürettebatın güvende olduğunu bildirdi.

Britanya merkezli deniz güvenliği şirketi Ambrey, kendilerine iletilen bilgilere dayanarak geminin Romanya'nın Sulina limanının 11 deniz mili kuzeyinde, Sulina Kanalı yakınlarında bir mayına çarptığını bildirdi.

Ambrey, "Geminin 21.20 GMT'de (Türkiye saatiyle 00.20) bir patlama yaşadığı belirtildi. Gemi, hasarı kontrol etmek için kısa bir süreliğine demir attı" açıklamasını yaptı.

Ambrey, Türk bayraklı geminin saat 00.20 GMT (Türkiye saatiyle 03.30) sularında tekrar hareket etmeye başladığını ve herhangi bir can kaybı bildirilmediğini ekledi.

Bu olay, Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Karadeniz'de gemilerin mayınlara çarptığı nadir olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. Sigortacılar, Karadeniz'i yüksek riskli bir bölge olarak değerlendiriyor ve denizde bulunan mayınlar endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Reuters'a konuşan bir Ukrayna hükümet kaynağı, bir geminin mayına çarptığını doğrulayarak, "Yüksek ihtimalle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir mayın veya geçen sene orada bırakılan deniz mayınlarından birine çarptılar" dedi.

Bosphorus Observer'ın başındaki Yörük Işık da Reuters'a yaptığı açıklamada mayına çarpan Türk bayraklı geminin Kafkametler Denizcilik ve Ticaret A.Ş'ye ait Kafkametler olduğunu ifade etti. Işık, geminin balast tankının hasar gördüğünü belirtirken, mürettebatın güvende olduğunu bildirdi.