Karadeniz'de 'Üçlü Girişim' mutabakatı! İmzalar İstanbul'da atılacak…

Anlaşmanın imzalanacağı tören, Sarıyer’deki Kalender Kasrı’nda yarın saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov, anlaşmayı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte imzalayacaklar. 2022 Şubat’ında Ukrayna’da başlayan savaşın ardından, Karadeniz’e kıyıdaş olan ülkeler bu savaştan etkilenmeye başladılar.

1907 Lahey Sözleşmesi, deniz mayınlarının herhangi bir nedenle demirleme donanımlarından ayrılmaları durumunda bir saat sonra otomatik olarak zararsız hale gelmeyenlerin kullanılmasını yasaklar. Ancak, mayınların sürüklenmesi durumunda ateşleme mekanizmalarının devre dışı kalıp kalmayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26 Mart 2022’den itibaren deniz karakol uçakları, insansız hava araçları, Tuzla sınıfı karakol gemileri, mayın avlama gemileri, ani müdahale botları, sahil gözetleme radarları ve elektro optik sistemlerle mayın gözetleme faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Deniz Kuvvetleri tarafından alınan önlemlere ek olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan çalışmalarla, Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz’deki sürüklenen mayın tehdidine karşı bir “Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu” oluşturulması konusunda anlaşıldı ve teknik ekipler seviyesinde, geçen Eylül’de görüşmelere başlandı.

Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğine katkı sağlaması beklenen grubun, herhangi bir ülke veya yapıya karşı ya da alternatif olarak oluşturulmadığı, sadece savunma amaçlı olduğu belirtiliyor. Yıllık Harekat Planı’nın tatbikat, eğitim ve liman ziyaretlerini de içerecek şekilde yıllık olarak belirlenmesi konusunda anlaşıldı.

Üç kıyıdaş NATO müttefik ülkenin “MCM Black Sea” girişimiyle, Karadeniz’i tekrar güvenli bir bölge haline getirmek için operasyonel olarak işlevsel hale getirilmesi ve çalışmalarına devam etmesi planlanıyor.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Anlaşması ile, girişimin yürütme organı olarak tarafların Deniz Kuvvetleri Komutanları’nın katılımıyla bir komite oluşturulacak ve yılda en az iki kez toplantı yapılacak. Ayrıca, girişimin komutasının altı aylık dönemlerle dönüşümlü olarak yürütülmesi, görevi yürütecek birlik ve filo komutanlarının, komutayı devralacak ülkeden atanması öngörülüyor.

Girişimin, her ülkeden birer mayın karşı tedbirleri gemisi ve bir komuta kontrol gemisinden oluşması, altı ayda en az iki kez on beşer günlük dönemlerle operasyon yapılması bekleniyor. Görev grubunun, imzalanan anlaşmanın ardından her üç ülkenin iç hukuk prosedürlerinden geçtikten sonra aktif hale getirilmesi hedefleniyor.