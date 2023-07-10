Karadeniz’de yollar çökmeye devam ediyor

Yağışların devam ettiği Karadeniz bölgesinde felaketlerin ardı arkası kesilmiyor. Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yoğun yağışlar sonrasında meydana gelen heyelan bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi.

Darıcabaşı Mahallesinde gerçekleşen felaketi kaydeden vatandaş, “Mesudiye dere yolu kapalı, uzun sürede açılmayacak” şeklinde konuştu.

Yağışların ardından yoğun su akışına dayanamayan çağlayan Deresinin menfezlerinin çökmesi ile asfalt yolun büyük bir bölümü çökerek sulara kapıldı.

Heyelan meydana gelmesinden sonra yol çift taraflı bir şekilde trafiğe kapatıldı.

“EN AZ 200 YILLIK YAĞIŞ DİKKATE ALINMALI”

Heyelanın meydana gelmesinden sonra sosyal medyada da hızla yayılan görüntülere tepki gösteren Türk meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bu tür havzalarda yapılan yapıların 500 yılda yağabilecek en şiddetli yağışların hesaplanarak yapılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Kadıoğlu’nun açıklaması şu şekilde oldu: “Yerleşim bölgeleri ve bu tür sanat yapıları o havzaya 500 yılda yağabilecek en şiddetli yağış hesaplanarak yapılmalı. Yoksa böyle her yağış bir şekilde sele dönüşür. 500 yıl çok denirse en az 200 yılda yağabilecek yağışı dikkate almak ülkemizde standart haline getirilmeli. Alo!”