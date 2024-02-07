Karadeniz’in dibinde hayaleti ararken buldular. Hopalılar şokta

Düzenleme: Kaynak: AA
Karadeniz’in dibinde hayaleti ararken buldular. Hopalılar şokta
Karadeniz kıyısında, Artvin’in Hopa ilçesi yakınlarında hayalet ağları temizleyen dalgıçlar, 50 metre derinlikte parçalanmış bir gemi batığı keşfetti. Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü Başkanı Rıza Birkan, geminin adını ve yükünü ancak hayalet ağlar kaldırıldıktan sonra belirleyebileceklerini belirtti.

Hopa’daki balıkçılar, balık ölümlerine neden olan ve çevreye zarar veren hayalet ağların temizlenmesi için kulübe başvurdu. Kulüp, Hopa Liman Başkanlığı’ndan gerekli izinleri alarak çalışmalara başladı.

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53 METRE UZUNLUĞUNDA1,5 METRE KUMA GÖMÜLÜ

Kulüp dalgıçları, 5 kilometrelik bir alanda hayalet ağ arama ve temizleme çalışması yaparken parçalanmış bir gemi batığı buldu. İnceleme ve görüntüleme sonucunda, geminin bir parçasının 53 metre uzunluğunda olduğu ve yaklaşık 1,5 metresinin kuma gömülü olduğu belirlendi. Geminin adı, hayalet ağlarla sarıldığı için belirlenemedi.

Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü, buldukları batığın kalıntıları hakkında Hopa Liman Başkanlığı’na bir rapor sundu.

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GEMİNİN BUHAR KAZANLARINI BULDULAR

Kulüp Başkanı Rıza Birkan, batığın tespit edilmesinin ardından ekip olarak araştırma yapılacak bölgeye giderek çalışmalara başladıklarını belirtti.

Birkan, geminin ismini belirlemek istediklerini ancak geminin her tarafının ağlarla kaplı olduğunu, bu yüzden isim tespiti yapamadıklarını söyledi. Geminin buhar kazanlarını buldular ve görüntülediler.

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HAYALET AĞLAR KALDIRILDIKTAN SONRA ADI VE YÜKÜ BELİRLENECEK

Başkan Yardımcısı Erdinç Turanlı, batığın bulunduğu 5 dönümlük alanda çok fazla hayalet ağ olduğunu belirtti. Bölgede 10 tonun üzerinde hayalet ağ olduğunu ve deniz yaşamını etkilediğini belirtti. Turanlı, “Hayalet ağlar kaldırıldıktan sonra geminin adını ve yükünü belirleyebiliriz. Ancak ağların içinde çok fazla ölü balık var ve deniz yaşamını olumsuz etkiliyor. Çalışmalara bir an önce başlanmalı.” dedi.

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ÜÇÜNCÜ DALIŞ DENEMESİNDE KARŞILAŞTILAR

Kulüp üyesi endüstriyel dalgıç Zafer Koçal, birçok balıkçının, batığın olduğu yerde ağlarının zarar gördüğü için şikayette bulunduğunu belirtti. Koçal, “hayalet ağ” olarak adlandırılan ağlar için keşif amaçlı bir dalış planladıklarını ve üçüncü dalış denemesinde batıkla karşılaştıklarını söyledi. Batıkla ilgili bir ekip oluşturduklarını ve çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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HAYALET AĞ NEDİR?

Hayalet ağlar, kaybolan veya bilerek su altına bırakılan balıkçılık av araçlarıdır. Bu ağlar, doğada çözünmez ve pasif olarak avlanmaya devam eder. Hayalet ağlar, deniz yaşamı için büyük bir tehdit oluşturur. Denizel habitatların üzerini kaplar, ışık ve oksijen geçirgenliğini azaltır, bu da deniz çayırları, mercan resifleri gibi habitatları tehdit eder. Ayrıca, mikro plastik kirliliğine neden olur. Hayalet ağların pasif olarak avlanma süresi, av aracının yapıldığı malzemeye, bulunduğu derinliğe, dip coğrafi yapısına ve hidrodinamik etkenlere göre 2-8 yıl arasında olabilir. Bu ağlar, denizlerdeki biyoçeşitliliği olumsuz etkilediği gibi, geçimini balıkçılıktan sağlayanları da etkiler.

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