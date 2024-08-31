Karagümrük anlaşma sağladı. Kadrosunu güçlendirdi

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, sol kanadını Didier Lamkel Ze ile güçlendirdi.
İstanbul ekibi, Sakaryaspor ile sözleşmesini fesh eden 27 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyu kadrosuna kattı.
Sol kanatta oynayan Lamkel Ze, geçen sezon Hatayspor'da forma giymişti.
Aynı zamanda Kamerun Milli Takımı'nın oyuncusu olan Ze, milli aradan sonra takıma katılacak.
Geçen sezon Hatayspor'da 16 maçta oynayan Lamkel Ze, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde ise Fransa Ligue 1 ekibi Metz'e kiralanmıştı.
Piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, 2020 yılında Royal Antwerp ile 1 Belçika Kupası sevinci yaşadı.