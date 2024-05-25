Karagümrük galibiyetle veda etti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Karagümrük galibiyetle veda etti

Süper Lig2in son haftasında Samsunspor'u mağlup eden Karagümrük Süper Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig’in 38. Ve son haftasında Karagümrük sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Karagümrük’e galibiyeti getiren golleri 42’de Markao, 50’de Ryan Mendes ve 90+2’de Güven Yalçın kaydetti. Samsunspor’un tek golü ise 57’de Soner Aydoğdu’dan geldi.

Bu sonuç ile birlikte 1. Lig’e düşmesi daha önceden kesinleşen Karagümrük lige galibiyetle veda etmiş oldu.

Herhangi bir iddiası kalmayan Samsunspor ise ligi 43 puanla tamamladı.

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