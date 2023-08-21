Karagümrük'e İtalyan orta saha

Fatih Karagümrük 30 yaşındak İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı.

KAYNAK: AA
Karagümrük'e İtalyan orta saha

Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yu transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcu, 27 numaralı formayı giyecek.

Kariyerine Genoa'da başlayıp ardından Modena, Juventus, Sporting Lizbon ve Verona formaları giyen Sturaro, geçtiğimiz sezonu ise geri döndüğü Genoa'da tamamladı.

İtalya Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen Sturaro, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

(AA)

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