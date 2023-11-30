Karagümrük'te futbolu bırakan Benatia'ya sürpriz görev

2021 yılında transfer olduğu Karagümrük'te sadece 6 maç oynayıp futbolu bırakan Benatia'nın yeni görevi belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karagümrük'te futbolu bırakan Benatia'ya sürpriz görev

Avrupa'nın dev kulüplerinden Bayern Münih ve Juventus'ta forma giydikten sonra futbolculuk kariyerini Fatih Karagümrük'te noktalayan Medhi Benatia, Marsilya'da sportif danışmanlık görevine getirildi.

Fransız kulübünün resmi internet sitesinde yapılan duyuruda Benatia ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, Marsilya'nın eski oyuncusu olan ve Bayern Münih ve Juventus'ta da forma giyen 36 yaşındaki Futbol adamının, modern futbol konusundaki deneyim ve bilgilerini kulübe aktaracağı ifade edildi.

Marsilya Başkanı Pablo Longoria ve Genel Müdür Stephane Tessier ile yakın işbirliği içinde bulunacak olan Benatia'nın, genç yetenekleri kulübe çekmek, eğitmek ve elde tutmak için yardımcı olacağı belirtildi.

Marsilya'nın yanı sıra Udinese, Roma, Bayern Münih, Juventus ve Al-Duhail formalarını giyen Medhi Benatia, 2021 yılında Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu. Karagümrük'te 6 maça çıkabilen Benatia, transferinden 3.5 ay sonra futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Bu arada Marsilya'da danışman olarak görev yapan 90'lı yılların efsane futbolcusu Jean-Pierre Papin ise Marsilya B Takımı'nın teknik direktörlüğüne atandı.

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