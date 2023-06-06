Karagümrük'te rota Nistelrooy

Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala teknik direktörü Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Karagümrük, İtalyan teknik direktörden boşalan görev için rotayı Hollanda’ya çevirdi.

REAL MADRİD'DE FORMA GİYDİ

Sporx’de yer alan habere göre yine bir dünya yıldızını teknik direktörlüğe getirmek isteyen Karagümrük başkanı Süleyman Hurma Hollanda efsanesi Ruud van Nistelrooy ile temasa geçti. Futbolculuğu döneminde Manchester United, Real Madrid, PSV, Malaga ve Hamburg gibi önemli takımlarda forma giydi.

LİGİ 2. SIRADA BİTİRDİ

2014 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Ruud van Nistelrooy, sırasıyla Hollanda Milli takımı yardımcı antrenörlüğü, PSV alt yaş grupları ve B takımı hocalığı yapan Nistelrooy sezon başında efsanesi olduğu PSV’de teknik direktörlük görevine geçti. Hollandalı teknik adam yönetiminde PSV Eindhoven ligi 2. sırada bitirdi.