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Andrea Pirlo bombası. Belçika Milli Takımı'nın başına geçiyor

Karagümrük'ün İtalyan hocası Andrea Pirlo'nun Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü olacağı iddia edildi

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 21:46
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Karagümrük'ün hocasıyla ilgili flaş haber

Andrea Pirlo bombası. Belçika Milli Takımı'nın başına geçiyor
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İtalyan basını çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Belçika Milli Takımı'nın başına geçiyor.

Haberde Belçika Futbol Federasyonu'nun milli takımda Roberto Martinez'den boşalan teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo'yu gündemine aldığı belirtildi.

43 yaşındaki Pirlo, futbolculuk döneminde İnter, Milan, Juventus gibi takımlarda forma giymiş, İtalyan Milli Takımı'nın da önemli yıldızı olmuştu.

Daha sonra Juventus'ta da teknik direktörlük yapan Pirlo, Karagümrük'te Volkan Demirel'den sonra takımın başına getirilmişti.

 

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