Andrea Pirlo bombası. Belçika Milli Takımı'nın başına geçiyor

İtalyan basını çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Belçika Milli Takımı'nın başına geçiyor.

Haberde Belçika Futbol Federasyonu'nun milli takımda Roberto Martinez'den boşalan teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo'yu gündemine aldığı belirtildi.

43 yaşındaki Pirlo, futbolculuk döneminde İnter, Milan, Juventus gibi takımlarda forma giymiş, İtalyan Milli Takımı'nın da önemli yıldızı olmuştu.

Daha sonra Juventus'ta da teknik direktörlük yapan Pirlo, Karagümrük'te Volkan Demirel'den sonra takımın başına getirilmişti.