Karakolun önünde adam vurdu

İzmir’in Konak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında tartışan iki grup arasında gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. Karakolun önünde yaşanan olayda bir kişi ağır yaralandı.

Karakolun önünde adam vurdu

İHA'nın haberine göre, olay, gece saat 03.00 sıralarında Konak ilçesi Anafartalar Caddesi’nde meydan geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında tartışan iki grup, gece saatlerinde cadde üzerinde tekrardan bir araya geldi.

Yaşanan gerginliğin ardından iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen kavgada hafif ticari araç içerisinde bulunan İ.R.K. (21), tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandı. Basmane Polis Merkezi Amirliği'nin bulunduğu caddede yaşanan kavgada polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla şüpheliler araçlarına binip olay yerinden kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından durumunun ağır olduğu belirlenen İ.R.K., ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan ve sırtından vurulduğu öğrenilen 21 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ettiği bildirildi. Öte yandan, polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

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