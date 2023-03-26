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Karaköy'de denize düşen kişiyi tekne kaptanı kurtardı

İstanbul Karaköy'de bir kişi denize düştü. Yaklaşık 20 dakika soğuk suda yaşam mücadelesi veren kişiyi gezi teknesi kaptanı kurtardı. Denize düşen Tufan Ali Kahraman, termal tulum giydirilerek kıyıya çıkarıldı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 01:30
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Karaköy'de denize düşen kişiyi tekne kaptanı kurtardı

Karaköy'de denize düşen kişiyi tekne kaptanı kurtardı
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Galata Köprüsü'nden denize düşen kişi dalgaya kapılıp açığa doğru sürüklendi. Bir restoranda iftar yapan gezi teknesi kaptanı Hasan Mutlu, bir kişinin denize düştüğünü öğrendi. Teknesiyle hemen denize açılan Mutlu ve arkadaşları su üstünde çırpınan kişiyi kurtardı.

Kurtarılan kişinin de içinde olduğu tekne, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri eşliğinde kıyıya getirildi.

Tufan Ali Kahraman, başındaki yaraya yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekne kaptanı Hasan Mutlu olayı şöyle anlattı:

"İftar saati Karaköy'e arkadaşın restoranına yemeğe gittim. Galata Köprüsü'ndeki restoranda çalışan bir arkadaş yanıma geldi. Bir kişinin denize düştüğünü söyledi. Hemen tekneyle çıktım, su adamı açığı doğru sürüklemişti. Yanına ulaştım boğulmak üzreydi ve çok titriyordu. Arkadaşların yardımıyla tekneye çıkardık Allah'a çok şükür kurtardık, deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi geldi. Çok titriyordu ısıttık, çay verdik daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı." (DHA)

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