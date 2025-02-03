Karakullukçu "Üç maç üst üste oynamaması skandal"

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Karakullukçu "Üç maç üst üste oynamaması skandal"

Gaziantep FK - Galatasaray maçının ardından spor yazarı Uğur Karakullukçu Danimarkalı oyuncu Jelert'i değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 kazandı. Maçın ardından Uğur Karakullukçu Elias Jelert'in performansını beğendiğini söyledi.

"ÜÇ MAÇ ÜST ÜSTE OYNAMAMASI SKANDAL"

Karakullukçu: "Elias Jelert'in neden bu kadar geri planda kaldığını sorguladığımız 45 dakika oldu. Çok beğendim. Çok çalışıyor. Oynamamış hali bu! Galatasaray'ın Temmuz sonu aldığı Jelert'i 3 kez üst üste oynatmamış olmasını bir skandal olarak görüyorum. Bu takımda kimlere sabredildi." dedi.

Maçın ardından konuşan Jelert ise “Galatasaray'da olmayı seviyorum. Şans verilince elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.” dedi.

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