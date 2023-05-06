Karakuş Tümülüsü'nde restorasyon

Adıyaman’daki Karakuş Tümülüsü'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Karakuş Tümülüsü'nde restorasyon

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte Karakuş Tümülüsü'ndeki tokalaşma steli kırıldı, 2 bin yıllık sütun ise devrilerek zarar gördü.

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Adıyaman Müzesi Müdürlüğü bahçesine getirilen tokalaşma steli, restorasyon çalışmaları kapsamında vinçle bulunduğu yerden alınarak yeniden Karakuş Tümülüsü'ne götürüldü.

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Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, restorasyon çalışmalarının 10 gün süreceğini ifade ederek, "Depremlerden sonra kırılan kabartma stelini müzemizin bahçesine getirmiştik, burada 3 parça halinde olan kabartmayı vinç yardımıyla buradan alıp tekrar Karakuş Tümülüsü'ne götürüyoruz. Restorasyon çalışmaları kapsamında devrilen sütun kaldırılacak ve kabartma sütunu ise yapıştırılacak. Yerli ve yabancı turistlerimizi ziyarete bekliyoruz." dedi.

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