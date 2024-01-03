Karalahana çorbası nasıl yapılır? Karalahana çorbası tarifi için malzemeler neler?

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Karalahana çorbası nasıl yapılır? Karalahana çorbası tarifi için malzemeler neler?
Karadeniz bölgesinin sevilen yemeklerinden karalahana çorbası diğer illerde de sevilerek tüketiliyor. Karalahananın kavrularak yapıldığı karalahana çorbası tarifini sizler için derledik. Peki, karalahana çorbası nasıl yapılır? Karalahana çorbası tarifi için malzemeler neler?

Karadeniz mutfağının popüler yemeklerinden karalahana çorbası sanılanın aksine evde kolaylıkla yapılabilecek bir çorbadır. Mutfağınızda karalahana ağırlıklı olan karalahana çorbasını uygun tarifle hazırlayabilirsiniz. Peki, karalahana çorbası nasıl yapılır? Karalahana çorbası tarifi için malzemeler neler?

İşte karalahana çorbası tarifi…

KARALAHANA ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- 1 bağ karalahana

- 1 soğan

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 bardak haşlanmış kuru fasulye

- 1 çay bardağı yarma

- 2 yemek kaşığı mısır unu

- 1 yemek kaşığı salça

- Birer çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber ve karabiber

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KARALAHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Karalahanaları ince ince doğrayın.

Soğanları doğrayın ve tencerede salça ve yağ ile kavurun.

Üzerine yarmaları ve karalahanaları ekleyip kavurmaya devam edin.

Lahanalar yumuşayınca fasulyeleri de ekleyin. Bunun üzerine baharatları ekleyin ve karıştırınız.

Tenceredekiler pişerken mısır unu ile çorbanın suyundan biraz alıp ayrı kapta karıştırınız.

Mısır unlu karışımı yavaş yavaş çorbaya ekleyin ve kıvam alana dek pişmeye bırakınız.

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