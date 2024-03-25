Karaman kimyonunun mucize faydaları ortaya çıktı

Günümüz sağlık anlayışı doğrultusunda, doğal iyileşme yöntemlerine yönelen kişiler, geleneksel olmayan alternatiflere bakmaktadır.

Karaman kimyonu, pek çok sağlık problemine iyi geldiği bilinen mucizevi etkileriyle dikkat çekmektedir.

Peki, Karaman kimyonu tam olarak nedir?

Bu bitki, maydanozgiller ailesine aittir ve iki yıllık, 100 cm boyunda büyüyebilen bir otsu bitkidir.

İnce dallı gövdesi, tüylü açık yeşil yaprakları ve sarımsı beyaz renkli şemsiye şeklinde açan çiçekleri ile tanınır.

Derin kök sistemi dallara ayrılır ve yumuşak toprakları tercih eden bu bitki, tohumlarını dökerek ürer.

Sağlık yararlarına gelince…

İdrar artırıcı özelliktedir.

İshali durdurur.

Sindirimi kolaylaştırır ve özellikle çocuklarda gaz giderici ve karın ağrılarını azaltıcı etkiye sahiptir.

Emziren annelerde süt üretimini teşvik eder.

Adet sancılarını hafifletir.

Boğaz ağrılarına karşı iyileştirici etkisi vardır ve hazırlanan çay ile gargara yapılabilir.

Ağız kokusunu giderir; kuru tohumlar çiğnendiğinde faydalıdır.

Kullanımı ise şöyledir…

Çay olarak; bitkinin tohumlarından bir tatlı kaşığı alınır ve ezilir. Üzerine bir bardak kaynar su eklenir ve 10-15 dakika demlenmesi beklenir. Elde edilen çaydan günde üç defa birer bardak içilir.

Bitki, karvon ve limonen gibi maddeler içeren %6’ya kadar uçucu yağlar ile sabit yağ, reçine ve tanen içermektedir.

Bitkinin çiçek şemsiyeleri yazın ortasında toplanır, güneşte kurutulur ve olgunlaştıktan sonra başakları sallanarak tohumlar dökülür.