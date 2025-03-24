Karaman’da 10 firari şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yürüttüğü genel uygulamaları devam ediyor. 17-23 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 2 bin 335 kişi sorgulanırken,10 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan şahısların tamamı ise tutuklandı.

Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 4 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 34 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 8 kişiye para cezası yazıldı. 50 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Narkotik uygulamalarında ise ruhsatsız 1 av tüfeği, 11 adet kesici ve delici alet, 50 gram sıvı likit esrar, 4 gram esrar, 34 gram metamfetamin, 46 gram bonzai, 238 adet sentetik ecza, 18 adet extacy, 2 adet hassas terazi, 32 litre kaçan içki, 1 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 440 adet makaron ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi.