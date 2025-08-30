Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı

Kutlamalar Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Buradaki törene Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü katıldı.

Protokol üyeleri daha sonra resmigeçit töreninin yapılacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına geçti. Vali Çiçekli ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tören alanında vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Karaman Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterisinin ardından resmigeçit töreni yapıldı. Konya 3. Ana Jet Üssü Muharip Uçakları'nın tören alanının üzerinden geçmesi vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Tören alanında yapılan resmigeçit sonrası kutlamalar, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın Gazi Kültür ve Sanat Merkezi'nde tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.