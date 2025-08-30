Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı

Kaynak: İHA
Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli törenler düzenlendi.

Kutlamalar Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Buradaki törene Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü katıldı.

Protokol üyeleri daha sonra resmigeçit töreninin yapılacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına geçti. Vali Çiçekli ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tören alanında vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Karaman Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığının gösterisinin ardından resmigeçit töreni yapıldı. Konya 3. Ana Jet Üssü Muharip Uçakları'nın tören alanının üzerinden geçmesi vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Tören alanında yapılan resmigeçit sonrası kutlamalar, Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın Gazi Kültür ve Sanat Merkezi'nde tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

Son Haberler
Trabzonspor'dan ayrıldı, LaLiga'ya gidiyor
Trabzonspor'dan ayrıldı, LaLiga'ya gidiyor
Türkiye'den dünyaya muhalif liderleri otoriter yönetimlerin tutuklama dalgası
Türkiye'den dünyaya muhalif liderleri otoriter yönetimlerin tutuklama dalgası
Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Adana’da orman yangını kontrol altında
Adana’da orman yangını kontrol altında
Recep Uçar'dan aday kadro tepkisi! 'Montella ile konuşacağım'
Recep Uçar'dan aday kadro tepkisi! 'Montella ile konuşacağım'