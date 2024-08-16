Karaman'da baraj kurudu, binlerce balık telef oldu

Karaman'da tarımsal sulamada kullanılan barajlar bir bir kurumaya başlarken, merkeze bağlı Yeşildere köyü sınırlarında bulunan İbrala Barajından sonra şimdi de merkeze bağlı Kurtderesi Barajı kurudu.

Tmamen suyu çekilerek kuruyan Kurtderesi Barajında, Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, incelemelerde bulundu. Bayram, Karaman ve Konya Ovası için suyun milli güvenlik meselesi kadar önemli olduğunu aktardı.

"BARAJDAKİ BALIKLAR DA MAALESEF ÖLMÜŞ"

Bayram, yağışsız geçen bir kışın ardından Karaman'da barajların tek tek kurumaya başladığını ifade ederek, “İlkim değişikliği ve yaşanan kuraklıklardan sonra Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman'da da bazı barajlarımızda az seviyede su kalırken, bugün Kurtderesi Barajımız tamamen kurumuştur. Barajdaki balıklar da maalesef ölmüş. Bu üzücü bir durumdur. Şu anda tek suyumuzun bulunduğu Gödet Barajıdır. Orada da 40 milyon metreküp su vardır. Baraj sularımızın dışında yer atı sularımız da bitme noktasına gelmiştir. Biz her zaman söylüyoruz, Karaman Ovası susuzluktan ağlıyor diye. İnşallah bundan sonra yağışlarımız iyi olur ve barajlarımız suyla dolar. Ne olursa olsun Karaman tarımının devamı için dış havzalardan suyun gelmesi elzemdir. Bizler her zaman söylüyoruz, Karaman ve Konya Ovası için su milli güvenlik meselesi kadar önemlidir” dedi.

Çocuklarıyla birlikte gelen bazı vatandaşlarsa suyu çekilerek kuruyan barajda gezdi.