Karaman’da bir araç 500 metrelik uçurumdan uçtu

Vedat Yıldırım / Konya / YENİÇAĞ

Alperen Hisar (20) idaresindeki 80 GU 150 plakalı araç, sürücüsünün virajı alamayarak hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 500 metrelik bir uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin kazayı ihbar etmesi sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler aracın düştüğü arazinin dik ve ağaçlık olması sebebiyle or anlar yaşadı. Ekipler zorlu uğraştan sonra kazada yaralı olan Alperen Hisar ve Fatma Ş.’ye ulaştı. Yaralı şahıslar yaklaşık 40 dakika süren bir yolculuktan sonra ambulanslara ulaştırılarak Ermenek Devlet Hastanesine götürüldüler. Araç sürücüsü Alperen Hisar’ın araçta 3 kişi olduklarını söylemesi ve olay yerinde 3 adet cep telefonu bulunması üzerine kurtarma ekipleri polis ve jandarma üçüncü kişinin bulunması için bölgede arama çalışmaları başlattı.