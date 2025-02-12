Karaman’da eğitime kar tatili

Kaynak: İHA
Karaman’da eğitime kar tatili

Karaman’da olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

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Olumsuz hava şartlarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın okulların tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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