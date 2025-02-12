Karlı yollar yaşlı kadın için aşıldı

Kaynak: İHA
Karlı yollar yaşlı kadın için aşıldı

Malatya'da 80 yaşındaki Fatma K.'nin rahatsızlanması üzerine ekipler, karlı yolları aşarak müdahalede bulundu.

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Korucak Köyü'nde yaşayan 80 yaşındaki Fatma K., kronik nefes darlığı şikayeti nedeniyle Evde Sağlık Hizmetleri ekibi tarafından muayene edildi.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgede, sağlık ekipleri, zorlu hava ve yol koşullarına rağmen hastaya ulaşarak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

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Ekipler, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirerek tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı.

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Yetkililer, özellikle kış aylarında ulaşımın zorlaştığı kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdüğünü belirterek, hareket kabiliyeti kısıtlı ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların düzenli olarak kontrol edildiğini ifade etti.

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